Англія

У футболіста забій стегна.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд не зможе допомогти своїй команді у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії проти Брайтона. Про це повідомила прес-служба клубу.

"Вуд пішов на обстеження. Ми все ще чекаємо. Він був у лікаря, йому робили знімок. Ми все ще чекаємо, а потім подивимось.

Він не буде доступний на цей матч. Він відчув сильний удар у стегно, тому є біль. Нам треба почекати", — сказав головний тренер "лісників" Нуну Ешпіріту Санту.

Цього сезону Вуд провів 32 матчі, в яких забив 18 голів та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, матч Брайтон — Ноттінгем Форест відбудеться завтра, 29 березня, о 19:15 за Києвом.