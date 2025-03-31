Англія

Тренер пишається сьомим виходом в 1/2 Кубка.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував вихід своєї команди до 1/2 Кубка Англії після перемоги над Борнмутом (2:1).

"Ми граємо півфінали через два або три дні порівняно з більшістю випадків, коли виїжджаємо на чвертьфінали Ліги чемпіонів із великим розчаруванням або великим успіхом і без відновлення, граючи проти Ліверпуля, Челсі і так далі.

Тож нелегко, знаєте, іноді справлятися з цим. Але навіть попри це, ми побили свій власний рекорд, який встановили — тоді було шість разів поспіль, а тепер сім.

Ми були машиною, але в цьому сезоні ми проводимо більше матчів, як проти Борнмута в Прем'єр-лізі, і тому не заслуговуємо на більше, ніж маємо зараз.

Але все ж у нас попереду це приголомшливе змагання. Ми з ними впоралися. Ми повністю були в цьому поєдинку, і сподіваюся, футболісти це відчують. Так буде до кінця сезону і в майбутньому цього клубу", — цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Борнмут — Манчестер Сіті 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії