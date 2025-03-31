Англія

Головна зірка Арсеналу повертається до гри.

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу, повідомив. що вінгер "гармашів" Букайо Сака готовий повернутись на поле після травми.

"Сака готовий грати. Усі обережності вже дотримані. Тепер річ за тим, щоб випустити його на поле у ​​потрібний момент. Ми дотримувалися термінів і зробили все необхідне. Він готовий до гри.

Букайо – наша потужна зброя. Ми знаємо, який вплив він робить на команду, наскільки важливими є його роль і внесок у наш успіх. Здорово, що він знову з нами", – сказав Артета.

Нагадаємо, що атакувальний півзахисник наприкінці грудня вибув із ладу через пошкодження задньої поверхні стегна.

У нинішньому сезоні Сака взяв участь у 24 поєдинках, у яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами і 13 асистами. Найближчий матч "каноніри" проведуть проти Фулгема у вівторок, 1 квітня.