Англія

Деякі раніше травмовані можуть зіграти проти сенсації АПЛ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про кадрові проблеми своєї команди напередодні матчу 29-го туру АПЛ проти Ноттінгема.

"Точно можу сказати, що Люк Шоу не зіграє. Він розпочав легкі вправи з командою, але ще повністю не готовий. Така сама ситуація з Коббі Мейну – він уже тренується за індивідуальною програмою.

Лісандро Мартінес, Джонні Еванс та Айден Гевен також поки що не можуть грати.

Мейсон Маунт уже був на лаві запасних у минулій грі. Подивимося, як він почуватиметься.

А ось Гаррі Магвайр та Ленні Йоро готові йти в бій", – додав Аморім.

Наразі МЮ посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Матч МЮ — Ноттінгем відбудеться сьогодні, 1 квітня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.