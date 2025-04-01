Англія

Серйозна втрата для команди Хосепа Гвардіоли наприкінці сезону.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 24-річний норвежець отримав травму у кубковому матчі проти Борнмута (2:1). Після цього у форварда діагностували травму лівої щиколотки.

"Лікарі сказали мені, що він пропустить від п'яти до семи тижнів. Тож, сподіваюся, до кінця сезону та клубного чемпіонату світу він буде готовий", — сказав головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Нинішнього сезону Голанд провів 46 матчів, у яких забив 30 голів та віддав чотири асисти.

Після 29 турів Манчестер Сіті набрав 48 очок і посідає лише п'яте місце у АПЛ.