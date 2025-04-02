Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "лісниками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест (0:1).

"Ми контролювали гру. Ми знали, що ця команда може забивати голи з нічого. Потім, коли вони забили, ми трохи змінили гру відповідно до їхніх бажань. Ми намагалися створювати хороші можливості, але, я думаю, нам не вистачало — в останньому навісі, останньої передачі. Коли у нас цього немає, ми не можемо забити. Ми стараємось. У нас багато ударів по воротах. Ми витісняємо суперника в останню третину поля, але у підсумку нам не вистачає якості для завершення.

Так, завжди прикро, коли ти не виграєш. Особливо, коли, я думаю, якщо подивитися на гру, ми заслуговували на більше, ніж програти. Так що це більше прикро, ніж коли ти бачиш, що суперник кращий за нас. На цей раз все було не так. Тож це справді прикро.

Гра Магвайра в атаці? Якщо подивитися на гру, особливо останні 15 хвилин, суперник захищав штрафну шістьма гравцями. Тому нам потрібно було більше гравців усередині штрафного майданчика. Ми не могли потрапити до штрафного майданчика за допомогою комбінацій. І Гаррі дійсно сильний на стандартних положеннях. А коли ви затискаєте суперника у його штрафному, він нападник, а не захисник.

Якщо подивитися на гру, то ми покращуємо свій стиль. Ми створюємо більше моментів, ми домінуємо у більшій кількості ігор. Нам потрібно покращити гру в останній третині поля. Ми покращуємо те, як ми вибудовуємо гру. Ми більше відтісняємо суперників на їхню половину поля, але багато що ще потрібно зробити", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед.