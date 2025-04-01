Англія

Амбітна заява португальського наставника.

Рубен Аморім, головний тренер Манчестер Юнайтед, прокоментував чутки про нібито інтерес Реала до капітана манкуніанської команди Бруну Фернандеша. Називалася можлива сума трансферу – 90 мільйонів фунтів.

"Він не піде. Ми хочемо виграти АПЛ, наші найкращі гравці мають бути з нами. Він нам потрібний, тож нікуди не піде.

Ми контролюємо ситуацію, і я відчуваю, що Бруну справді щасливий тут. Він розуміє, чого ми хочемо досягти. Крім того, я думаю, що він став уболівальником Манчестер Юнайтед.

Якщо в якісь моменти він відчуває розчарування, що вважається не дуже правильним для капітана, то це лише тому, що він дуже хоче досягти успіху. Ще раз скажу – він нам потрібний і нікуди не піде. Я вже сказав йому про це", – додав Аморім.

Бруну Фернандеш провів 44 матчі у сезоні-2024/2025, забивши 16 голів та віддавши 16 результативних передач.