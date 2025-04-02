Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 квітня 2025 року.

Ноттінгем Форест у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Манчестер Юнайтед (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на п'ятій хвилині, а його автором став колишній вінгер "червоних дияволів" Ентоні Еланга.

Після 30 турів Ноттінгем Форест набрав 57 очок і посідає третє місце в АПЛ, а МЮ має 37 балів та лише 13 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Еланга, 5.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Морено, 39), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Домінгес, 67) — Еланга (Соса, 86), Гіббс-Вайт, Даніло (Морато, 40) — Авонії (Сангаре, 85).

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Магвайр, 88), де Лігт, Мазрауї — Далот, Каземіро (Еріксен, 59), Угарте (Гойлунн, 46), Доргу — Фернандеш, Гарначо — Зіркзе (Маунт, 79).

Попередження: Вільямс — Каземіро, Гарначо, Еріксен