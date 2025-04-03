Англія

Ман Сіті бореться за Лігу чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Лестером (2:0) в рамках 30-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Ми не дозволили їм нічого створити, крім одного удару наприкінці матчу. Завжди нелегко, коли суперник захищається всією командою в своєму карному майданчику. Ми не забили третій гол, щоб закрити гру, але ми раді хорошій грі.

Ми завжди намагаємося забити третій гол. У цій грі не сталося нічого поганого, всі були зосереджені, нам не вистачило третього гола, ось і все.

Ліга чемпіонів? Залишилося вісім матчів, кожен з них важливий. Минуло лише три дні після складної гри в Борнмуті, виходу в півфінал Кубка Англії. Нам допоміг ранній гол, і не вистачило третього взяття воріт, ось і все. В іншому все було добре", — сказав Гвардіола.

Наразі Ман Сіті посідає 4-те місце в АПЛ, набравши 51 пункт після 30 зіграних матчів.