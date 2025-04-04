Англія

Португалець робить дивовижні речі в Ноттінгемі.

Головного тренера Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту визнано найкращим тренером чемпіонату Англії за підсумками березня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

У голосуванні 51-річний фахівець випередив головного тренера Брайтона Фабіана Гюрцелера та керманича Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.

У березні "лісники" здобули дві перемоги у двох матчах, обігравши Манчестер Сіті (1:0) та Іпсвіч Таун (4:2). Після 30 зіграних турів англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест посідає третє місце в турнірній таблиці, набравши 57 очок.

У цьому сезоні Нуну Ешпіріту Санту вже ставав найкращим тренером чемпіонату Англії в жовтні та грудні 2024 року. Загалом він отримав цей приз у 7-й раз за свою тренерську кар'єру в АПЛ.