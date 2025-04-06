Англія

Англійський форвард випередив Паскаля Гросса.

Брайтон у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Крістал Пелес (1:2).

У цьому матчі у складі "чайок" голом відзначився нападник Денні Велбек.

За інформацією прес-служби АПЛ, для 34-річного англійця це був 31 гол у футболці "чайок", що зробило його найкращим бомбардиром в історії клубу у Прем'єр-лізі.

До цього перше місце утримував Паскаль Гросс, на рахунку якого 30 забитих м'ячів.

Цього сезону Велбек провів 30 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.