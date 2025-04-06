Англійський форвард випередив Паскаля Гросса.
Денні Велбек, Getty Images
06 квітня 2025, 16:50
Брайтон у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Крістал Пелес (1:2).
У цьому матчі у складі "чайок" голом відзначився нападник Денні Велбек.
За інформацією прес-служби АПЛ, для 34-річного англійця це був 31 гол у футболці "чайок", що зробило його найкращим бомбардиром в історії клубу у Прем'єр-лізі.
До цього перше місце утримував Паскаль Гросс, на рахунку якого 30 забитих м'ячів.
Цього сезону Велбек провів 30 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.