Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Саутгемптон (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Бреннана Джонсона, який наприкінці першого тайму оформив дубль.

На останній хвилині другого тайму Матеуш Фернандеш відіграв один м'яч для "святих", проте останнє слово було за "шпорами", коли на шостій компенсованій хвилині голом відзначився Матіс Тель.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Саутгемптон у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Тоттенгем — Саутгемптон 3:1

Голи: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 (пен) - Фернандеш, 90.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Спенс — Бергвалль, Бентанкур (Матар Сарр, 57), Меддісон — Джонсон, Соланке, Сон (Одобер, 57).

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Арібо (Смоллбоун, 64) — Вокер-Пітерс, Угочукву, Фернандеш, Меннінг — Діблінг, Сулемана — Арчер.

Попередження: Порро — Угочукву.