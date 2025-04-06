Англія

"Святі" вилетіли з чемпіонату Англії, маючи попереду ще сім матчів.

Зазнавши виїзної поразки від Тоттенгема (1:3) в 31-му турі АПЛ-2024/25, Саутгемптон достроково повернувся до Чемпіоншипу.

Таким чином "святі" встановили антирекорд чемпіонату Англії. За даними офіційного сайту АПЛ, підопічні Івана Юрича стали першими, хто підтвердив свій виліт, маючи попереду ще сім матчів турніру.

Іпсвіч Таун і Дербі Каунті раніше попрощалися зі своїми місцями серед "еліти" за шість поєдинків до кінця сезонів-1994/95 і 2007/08 відповідно.

Саутгемптон усе ще може встановити антирекорд за кількістю набраних протягом однієї кампанії очок. Дербі Каунті завершив сезон-2007/08 з 11-ма заліковими балами.

Станом на зараз, "святі" мають десять очок. Пізніше вони зустрінуться з Астон Віллою (Д), Вест Гемом (В), Фулгемом (Д), Лестером (В), Манчестер Сіті (Д), Евертоном (В) і Арсеналом (Д).