Англія

Тренер скористався спеціальним пунктом в контракті після вильоту з АПЛ.

Хорватський фахівець Іван Юрич залишив посаду головного тренера Саутгемптона, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, Юрич скористався пунктом в контракті зі "святими" про дострокове розірвання угоди в разі вильоту в Чемпіоншип. Нагадаємо, вчора, 6 квітня, команда програла Тоттенгему в АПЛ 1:3 і готується починати наступний сезон в нижчому дивізіоні чемпіонату Англії.

​Іван Юрич очолював Саутгемптон протягом 108 днів, з 21 грудня 2024 року до 6 квітня 2025 року. За цей період він керував командою у 16 матчах, здобувши дві перемоги та зазнавши 13 поразок.