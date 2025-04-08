Англія

Українець може змінити клубну прописку цього літа.

Ньюкасл Юнайтед проявляє інтерес до українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

За даними джерела, головний тренер Ньюкасла Едді Хау є прихильником таланту Забарного та прагне підсилити оборонну лінію команди. ​

Однак, через обмеження фінансового фейр-плей, Ньюкасл планує розпочати переговори щодо трансферу в літнє трансферне вікно 2025 року. Очікується, що клуб запропонує за Забарного близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що Ньюкасл також розглядає інших кандидатів на позицію центрального захисника, зокрема Діна Гейсена з Борнмута. Якщо трансфер Гейсена не відбудеться, "сороки" можуть зосередити зусилля на підписанні Забарного.

У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 29 матчів за Борнмут. Раніше повідомлялось, що Забарний в сфері інтересів Мілана.