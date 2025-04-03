За індивідуальну нагороду боротьбу ведуть іще троє виконавців.
Ілля Забарний, Getty Images
03 квітня 2025, 21:22
Захисники Мілош Керкез, Дін Гюйсен та Ілля Забарний, а також нападник Еванілсон претендують на звання найкращого гравця березня 2025-го в Борнмуті.
Протягом місяця, що минув, 22-річний українець узяв участь у двох матчах усіх турнірів, тоді як два інших пропустив через дискваліфікацію.
Зазначимо, що загалом у сезоні-2024/25 Забарний провів за "вишень" 31 поєдинок, не відзначившись результативними діями. На його рахунку три жовтих картки й одна червона.