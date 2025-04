Захисники Мілош Керкез, Дін Гюйсен та Ілля Забарний, а також нападник Еванілсон претендують на звання найкращого гравця березня 2025-го в Борнмуті.

Протягом місяця, що минув, 22-річний українець узяв участь у двох матчах усіх турнірів, тоді як два інших пропустив через дискваліфікацію.

