Англія

Катастрофічна серія для команди Руда ван Ністелроя.

Лестер у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Ньюкаслу (0:3).

За інформацією Squawka, Лестер став першою командою в історії англійського чемпіонату, яка програла вісім домашніх матчів поспіль, не забивши жодного голу.

У 18 матчах АПЛ під керівництвом Руда ван Ністелроя лисиці здобули лише дві перемоги і один раз зіграли внічию.

Після 31 туру Лестер набрав 17 очок і посідає передостаннє місце в АПЛ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лестер — Ньюкасл.