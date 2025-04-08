Англія

Ситуація з фінансовими проблемами "синіх" має вирішитись до кінця травня.

Челсі виплатить УЄФА близько десяти мільйонів євро, щоб врегулювати питання із фінансовим феєр-плей. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, лондонський клуб продовжує плідні переговори з представниками УЄФА та очікується, що питання буде повністю вирішено до кінця травня.

Раніше була інформація, що команда Енцо Марески може залишитися без єврокубків на наступний сезон, якщо УЄФА покарає "синіх".

Також зазначається, що до уваги УЄФА не йде жіноча команда Челсі, продаж якої дочірній компанії оцінюється в 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Після 31 туру Челсі набрав 53 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.