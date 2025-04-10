Футболіт може змінити клубну прописку вже цього літа.
Мілош Керкез, Getty Images
10 квітня 2025, 20:34
Ліверпуль виявляє серйозний інтерес до 21-річного лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза.
За інформацією журналіста Шона О'Коннора, "червоні" планують підписати угорця в літнє трансферне вікно, розглядаючи його як потенційну заміну Ендрю Робертсону на лівому фланзі захисту.
У поточному сезоні Керкез провів за Борнмут 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.
Окрім Ліверпуля, на Керкеза претендують і інші топклуби, зокрема Манчестер Юнайтед та Реал Мадрид. Мадридці готові запропонувати Борнмуту 15 мільйонів євро плюс захисника Франа Гарсію.
Захисник нещодавно змінив агента, підписавши контракт з Lian Sports Group Фалі Рамадані, що може вплинути на перебіг трансферних перемовин.
У поточному сезоні Мілош Керкез провів за Борнмут 30 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює захисника в 28 мільйонів євро.