Англія

Футболіт може змінити клубну прописку вже цього літа.

Ліверпуль виявляє серйозний інтерес до 21-річного лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза.

За інформацією журналіста Шона О'Коннора, "червоні" планують підписати угорця в літнє трансферне вікно, розглядаючи його як потенційну заміну Ендрю Робертсону на лівому фланзі захисту.

У поточному сезоні Керкез провів за Борнмут 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.

Окрім Ліверпуля, на Керкеза претендують і інші топклуби, зокрема Манчестер Юнайтед та Реал Мадрид. Мадридці готові запропонувати Борнмуту 15 мільйонів євро плюс захисника Франа Гарсію.

Захисник нещодавно змінив агента, підписавши контракт з Lian Sports Group Фалі Рамадані, що може вплинути на перебіг трансферних перемовин. ​

У поточному сезоні Мілош Керкез провів за Борнмут 30 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює захисника в 28 мільйонів євро.