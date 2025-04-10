Англія

У тренера все було за планом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів, чому замінив Коула Палмера в перерві чвертьфінального матчу Ліги конференцій проти Легії.

22-річний атакувальний хавбек поступився місцем на полі Ноні Мадуеке після завершення першого тайму. Змінник Палмера оформив дубль і допоміг "синім" здобути розгромну виїзну перемогу (3:0).

"Заміна Палмера? Ми заздалегідь планували, що він і Тосін зіграють по 45 хвилин. Все добре", — сказав Мареска.

Нагадаємо, Коул Палмер не може забити вже в 13 матчах поспіль.

У неділю Челсі прийме в рідних стінах Іпсвіч у рамках Прем'єр-ліги.