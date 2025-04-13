Англія

Важка втрата для "сорок".

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау через стан здоров'я змушений пропустити матч 32-го туру англійської Прем'єр ліги з Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт "сорок".

Зазначається, що 47-річний фахівець був госпіталізований до лікарні у п'ятницю ввечері. Керманич "сорок" погано почувався протягом останніх кількох днів. Зараз він проходить ретельне обстеження. Гау у свідомості і розмовляє з родиною, а також продовжує отримувати професійну медичну допомогу.

Керувати Ньюкаслом у матчі з МЮ будуть Джейсон Тіндолл та Грем Джонс.

Матч між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.