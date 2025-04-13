Англія

Легендарний англійський тренер не проти нового виклику.

Досвідчений англійський наставник Сем Еллардайс заявив про готовність відновити свою тренерську кар'єру. Останнім клубом 69-річного фахівця був Лідс.

"Я готовий допомагати будь-кому, хай як менеджер або в іншій ролі. Але це має бути цікавий проєкт, у якому всі працюють заради спільної мети. Ви можете думати, що у футбольному клубі завжди так і є, але повірте — це не так!" — наголосив Еллардайс.

Водночас спеціаліст скептично оцінив можливість повернення до Болтона, в якому став легендою: "Якби вони хотіли моєї допомоги, то вже подзвонили б мені будь-коли. Я живу у місті", — додав "Біг Сем".

Еллардайс не вигравав великих трофеїв із Болтоном, але його період роботи з клубом (1999–2007) вважається найуспішнішим в історії команди в сучасну епоху.