Англія

Португалець прокоментував критику команди та налаштування на матч проти Ліона в Лізі Європи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо критики його команди після останніх невдач.

"Я розумію критику, але мені байдуже. Немає нічого гіршого, ніж поразка. Люди можуть говорити все, що хочуть. Я не хочу захищатися. Ви можете подивитися на нашу позицію в турнірній таблиці, вона багато про що говорить. Ми припустилися багатьох помилок, які ми маємо виправити", — прокоментував тренер.

Рубен Аморім також наголосив на важливості майбутнього матчу.

"У четвер на нас чекає дуже важливий матч", — сказав тренер про гру 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона, яка відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" 17 квітня о 22:00 за київським часом.