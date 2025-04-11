Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "ткачами".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона (2:2).

"Ми розчаровані, адже мали перемогти і привезти додому мінімальну перевагу, але тепер все буде вирішуватися на Олд Трафорд, де ми спробуємо перемогти. Зараз ми концентруємося на наступній грі, а це тур у чемпіонаті. Вже потім будемо думати про Ліон.

Помилка Онана? Йому також треба думати про наступну гру. Якщо помиляється один гравець – то це помилка усієї команди.

Вважаю, що в цілому команда грала добре. У другому таймі ми контролювали гру. Ми завжди діяли близько до штрафного майданчика суперника. Звичайно ж знаю, що можемо краще, але виступили непогано. Ми прогресуємо з кожною грою. Потрібно лише реалізовувати всі моменти. Якби ми забивали – то питання було б закрите. А так матч-відповідь буде складним. Ми знаємо, що Ліон може комбінувати і бути небезпечним поблизу наших воріт. Нам треба стати кращими у другій грі. Це буде домашня гра, і нам допомагатимуть вболівальники.

Манчестер Юнайтед – великий клуб, і усі гравці повинні це розуміти. Ми хочемо грати у Лізі чемпіонів, і це єдиний шанс туди потрапити. Ми на правильному шляху і хочемо зробити все правильно. Але тепер нас чекає гра із Ньюкаслом у чемпіонаті", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліон — Манчестер Юнайтед.