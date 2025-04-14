Англія

Важка поразка на Сент Джеймс Парк.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився після поразки від Ньюкасла (1:4) в матчі 32-го туру англійської Прем'єр ліги. Цитує португальського фахівця Mirror.

"Я розчарований партнерами по команді тому, що знаю, наскільки вони сильні футболісти. Я розумію, як важко представляти Манчестер Юнайтед. Вони щиро хочуть принести користь клубу, перемагати, бо знають, як їх пам'ятатимуть, якщо вони доб'ються успіху тут.

Оцінювати особливо нічого — ми програли. У першому таймі грали непогано, але в другому не змогли продовжити в тому ж дусі. Ми розуміємо, що сезон складається важко, додати особливо нічого. Наше становище в таблиці не відповідає статусу клубу, але, на жаль, ми не досягаємо потрібних результатів.

Треба дивитися вперед — попереду важливий матч, потрібно очистити голови і боротися до кінця", — сказав Фернандеш.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 48 матчів, забив 16 голів та віддав 18 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш став найкращим гравцем місяця в АПЛ.