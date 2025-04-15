Англія

18-річний іспанець може продовжити кар'єру в АПЛ.

Вінгер Малаги Антоніо Кордеро у літнє трансферне вікно змінить клуб та продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 18-річного іспанця, за яким полювали Реал та Барселона.

Зазначається, що офіційне оголошення про перехід може бути найближчим часом.

Цього сезону Кордеро провів 33 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 31 матчу Ньюкасл набрав 56 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.