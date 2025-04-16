Англія

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2027 року.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Віллом Г'юзом.

Нова угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, футболіст виступає за "склярів" з 2021 року. Цього сезону він провів 32 матчі, в яких віддав один асист.

Після 31 матчу Крістал Пелес набрав 43 очки і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес продовжив контракт із 18-річним Кпорхою.