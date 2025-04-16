Нова угода між сторонами розрахована до літа 2027 року.
Вілл Г'юз, ФК Крістал Пелес
16 квітня 2025, 00:10
Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Віллом Г'юзом.
Нова угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, футболіст виступає за "склярів" з 2021 року. Цього сезону він провів 32 матчі, в яких віддав один асист.
Після 31 матчу Крістал Пелес набрав 43 очки і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес продовжив контракт із 18-річним Кпорхою.