Англія

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив збереження ключових гравців як сигнал про серйозні наміри клубу на найближчі роки.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив захоплення рішенням клубу продовжити контракти з Вірджилом ван Дейком і Мохамедом Салахом, назвавши це ознакою "дивовижних амбіцій".

"Це свідчить про те, що ми хочемо зберегти наших найкращих гравців — гравців, які провели чудовий сезон і вже багато років грають на високому рівні.

Те, що ми можемо їх утримати, навіть коли вони могли б стати вільними агентами, говорить про наші дивовижні амбіції на найближчі роки. Вірджил дуже важливий для нас — він чудова особистість і видатний гравець", — цитує Слота ESPN.

Новий договір ван Дейка, підписаний цього тижня, поклав край численним чуткам щодо його майбутнього. Минулого тижня також було оголошено про нову угоду Салаха.