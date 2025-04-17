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Колишній зірковий захисник АПЛ вважає, що перехід бельгійця до Саудівської Аравії був би виграшем для всіх — і особливо для Роналду.

Ексгравець Челсі та Арсеналу Вільям Галлас заявив, що хотів би побачити півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне у складі Ан-Насра. У коментарі для Slingo французький ексзахисник відзначив, що трансфер бельгійця міг би суттєво підсилити клуб та допомогти Кріштіану Роналду досягти ще одного історичного рекорду.

"Це було б чудово для Кріштіану Роналду та Садьо Мане. Це було б добре для клубу. Я знаю, що Ан-Наср відчайдушно прагне виграти лігу, і такий перехід став би для них дуже позитивним кроком", — сказав Галлас.

За його словами, з фантастичним баченням поля де Брюйне Роналду міг би навіть наблизитися до позначки в 1000 голів у кар’єрі. Галлас переконаний: "Роналду точно хотів би грати з таким плеймейкером".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кевін де Брюйне залишить Манчестер Сіті наприкінці сезону, і до бельгійця вже виявляють інтерес клуби з Саудівської Аравії, зокрема Ан-Наср.