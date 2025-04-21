Англія

Бразилець проводить потужний сезон.

Один з лідерів каталонської Барселони Рафінья Діас влітку може перейти до одного з англійський клубів. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, на 28-річного бразильця претендують відразу три клуби АПЛ — Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал.

Зазначається, що оточення футболіста вже повідомило зацікавлені клуби у доступності Рафіньї під час літнього трансферного вікна. В сою чергу Барселона вимагатиме за свого футболіста близько 80 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Рафінья Діас відіграв за Барселону 48 матчів, забив 30 голів та віддав 23 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає трансфер Дьокереша, але для підписання потрібні гучні продажі.