Іспанія

Каталонці можуть попрощатися з Араухо або Торресом заради підписання форварда Спортінга.

Каталонська Барселона зацікавлена у підписанні нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша, повідомляє El Nacional.

Попри те, що 26-річний швед не є пріоритетною ціллю, клуб може змінити свою стратегію — раніше планувалося не шукати нового форварда до 2026 року, але через потенційно вигідну ціну влітку 2025-го інтерес до гравця зріс.

Португальці оцінюють Дьокереша у 65 мільйонів євро, і для здійснення цього трансферу Барселоні необхідно стабілізувати фінанси. Один із варіантів — продаж Рональда Араухо, на якого клуб готовий вислухати пропозиції від 60 мільйонів євро.

Ще один можливий кандидат на вихід — Ферран Торрес. Хоча Барселона наразі планує зберегти іспанця, пропозиція у 40 мільйонів євро може змусити клуб переглянути позицію щодо гравця.

Раніше повідомлялось, що одразу троє гравців каталонського клубу вважають, що головний тренер несправедливо обмежує їхній ігровий час.