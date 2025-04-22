Англія

Головний тренер Ноттінгем Форест подякував уболівальникам за шалену підтримку та підкреслив бойовий дух команди після важливого тріумфу.

Ноттінгем Форест здобув надзвичайно важливу перемогу над Тоттенгемом з рахунком 2:1, яка дозволила команді повернутися на третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Після матчу наставник "лісників" Нуну Ешпіріту Санту відзначив не лише зусилля гравців, а й неймовірну підтримку фанатів на виїзді.

"Немає кращого способу завершити гру, ніж підійти до вболівальників і побачити, як вони святкують. Те, як вони підтримували команду, змушує гравців викладатися на повну, і ми не можемо достатньо подякувати їм.

Головне — це як ми реагуємо. Результати були не найкращими, але найбільше болить, коли не показуєш ту гру, яку хочеш. Сьогодні ми зробили це — ми відреагували й відповіли. Усе залежало від наших дій — і ми це зробили. Я дуже пишаюся гравцями", – сказав Нуну Ешпіріту Санту.

Звіт про матч читайте на Football.ua.