Англія

Український захисник вийшов на заміну в матчі з Фулгемом та досяг ювілейної позначки у складі англійського клубу.

У матчі 32-го туру АПЛ, який відбувся 14 квітня, Борнмут здобув мінімальну перемогу над Фулгемом з рахунком 1:0.

Захисник "вишень" Ілля Забарний вийшов на поле на початку другого тайму — на 46-й хвилині — та допоміг команді втримати переможний результат. Цей поєдинок став ювілейним для українця: він уже провів 80 матчів у складі Борнмута у всіх турнірах.

З них 72 гри Забарний зіграв у АПЛ, ще шусть матчів — у Кубку Англії та два поєдинки — у Кубку англійської Ліги. На рахунку 22-річного захисника також один забитий м’яч.

Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Ньюкасла, ПСЖ, Тоттенгема, Челсі Манчестер Сіті та Реала Мадрид.