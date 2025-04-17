Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 квітня 2025 року.

Ньюкасл у перенесеному матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромив Крістал Пелес (5:0).

Рахунок у матчі був відкритий на 14 хвилин зусиллями Джейкоба Мерфі, після чого на 38 хвилині Марк Геї зрізав м'яч у свої ворота та подвоїв перевагу "сорок".

Наприкінці першого тайму команда Едді Гау, який нещодавно потрапив до лікарні, забила третій м'яч, автором якого став Гарві Барнс, а на восьмій компенсованій хвилині Фабіан Шер довів рахунок до розгромного.

Остаточний рахунок на табло встановив Александер Ісак на 58 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Крістал Пелес у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ньюкасл Юнайтед — Крістал Пелес 5:0

Голи: Мерфі, 14, Геї (аг), 38, Барнс, 45+2, Шер, 45+8, Ісак, 58.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 79), Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 72), Тоналі, Жоелінтон (Гордон, 62) — Мерфі (Віллок, 62), Ісак (Вілсон, 72), Барнс.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Лерма (Девенні, 85), Г'юз (Вортон, 57), Мітчелл — Сарр (Джой Куаку Ессе, 76), Езе (Камада, 57) — Матета (Нкетіа, 57).

Попередження: Берн, Гімараес — Г'юз, Лерма, Муньйос.