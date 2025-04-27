Англія

Англієць може повернутися до Челсі.

Лондонський Челсі веде активні перемовини з дортмундською Боруссією щодо трансферу вінгера Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівиництво "джмелів" розраховує отримати за 20-річного англійця 50-60 млн. євро.

Зазначається, що самому футболісту "пенсіонери" вже підготували п'ятирічний контракт з зарплатнею 6-7 млн. євро. Наразі ведуть активні переговори, як з представниками футболіста, так й з керівництвом Боруссії Д.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з зарплатнею три мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д 45 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що Байно-Гіттенс протягом 2012 року навчався в академії Челсі.