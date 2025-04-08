Німеччина

Молодий англієць хоче зробити наступний крок у кар’єрі — дортмундці готуються до його відходу.

Лівий вінгер Джеймі Байно-Гіттенс має намір змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Патрік Бергер.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" вже поінформоване про бажання 20-річного англійського гравця і внутрішньо готується до його ймовірного продажу наприкінці сезону.

Спочатку дортмундці планували отримати за Гіттенса суттєву суму, але через слабку гру у другій половині сезону вони вже знизили свої фінансові очікування. Остаточна сума трансферу також залежатиме від того, чи зуміє Боруссія Д кваліфікуватися до єврокубків.

Джеймі Гіттенс, який до Бундесліги перебував в академіях Челсі, Редінга та Манчестер Сіті, зацікавлений у поверненні до англійської Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні на рахунку молодого англійського нападника 12 голів та 4 асисти у 42 матчах у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює Гіттенса у 50 млн євро, тоді як його контракт в Дортмунді спливає влітку 2028 року.