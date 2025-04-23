Німеччина

"Джмелі" прагнуть зберегти англійського хавбека ще на один сезон.

Боруссія Дортмунд планує розпочати переговори з лондонським Челсі щодо продовження співпраці з Карні Чуквуемекою. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Молодий англійський центральний півзахисник перебуває в німецькому клубі на правах піврічної оренди з лютого цього року.

У Дортмунді задоволені прогресом 21-річного хавбека і хочуть зберегти гравця в команді на наступний сезон. Умови потенційної нової угоди ще обговорюватимуться, але Боруссія налаштована серйозно.

Усього Карні Чуквуемека провів за "джмелів" 286 хвилин у 10 матчах, в яких він забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює англійця в 15 мільйонів євро.