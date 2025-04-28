Англія

Головний тренер МЮ підкреслив важливість поступового розвитку команди і вказав на необхідність додати в наступному сезоні.

Рубен Аморім, головний тренер Манчестер Юнайтед, знову наголосив на амбітних цілях клубу. У коментарях після матчу з Борнмутом (161) він зазначив, що головною метою для команди є перемога в Прем'єр-лізі.

"Наша кінцева мета — виграти АПЛ. Але, слухайте, я не божевільний. Я розумію, що наступного року цього не станеться, але ми працюємо над тим, щоб створити основу для майбутніх перемог", — заявив Аморім.

Попри те, що МЮ наразі займає 14-те місце в чемпіонаті, тренер зазначив, що команда зробила важливі кроки цього сезону, звертаючи увагу на дрібниці, які мають значення для подальшого розвитку. Він підкреслив, що наступного сезону потрібно додати нові елементи в гру, щоб наблизитися до своєї мети.

Нагадаємо, Гойлунн перервав свою шестиматчеву безгольову серію у матчі проти Борнмута.