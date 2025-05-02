Англія

Єгор Ярмолюк перегнав зірку Челсі та наближається до клубу лідерів Прем'єр-ліги серед українців.

У матчі 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ноттінгем Форест та Брентфордом (0:2) півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі гостей, що стало його 54-м поєдинком у найсильнішому чемпіонаті Англії.

Цей показник дозволив 20-річному українцю обійти Михайла Мудрика (Челсі, 53 матчі) та вийти на сьоме місце у списку українських футболістів з найбільшою кількістю матчів в АПЛ. Попереду в Ярмолюка — лише такі імена, як Ребров, Ярмоленко, Лужний і Зінченко.

Топ-10 українців за кількістю зіграних матчів в АПЛ:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті — 76, Арсенал — 66) — 142;

2. Віталій Миколенко (Евертон) — 106;

3. Олег Лужний (Арсенал — 75, Вулвергемптон — 6) — 81;

4. Ілля Забарний (Борнмут) — 74;

5. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66;

6. Сергій Ребров (Тоттенгем) — 59;

7. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) — 54;

8. Михайло Мудрик (Челсі) — 53;

9. Андрій Шевченко (Челсі) — 48;

10. Андрій Воронін (Ліверпуль) — 27.

Раніше Ярмолюк прокоментував свій дебют у збірній України.