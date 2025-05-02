Ліга Європи

Капітан "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Атлетіком.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Атлетіка (3:0).

"Потрібно рости й розуміти, де ти знаходишся, за яке місце та клуб ти граєш. Манчестер Юнайтед — глобальний клуб, неймовірно, яку увагу ми привертаємо, який тиск на нас чиниться, та таке інше. Але це футбол, це те, що ми любимо робити. Я відчуваю тиск з кожним пенальті. Це і є перевага футболу, адже це те, чим ми повинні насолоджуватися, бо коли я закінчу кар'єру, цей тиск зникне, і я буду набагато розслабленішим.

Я хочу забивати, хочу віддавати гольові передачі. Це важлива частина моєї гри, і мені потрібно взяти на себе цю відповідальність, тому що я знаю, що з того часу, як я прийшов до клубу, і навіть раніше, коли клуб купив мене, тому що я забив 32 голи за один сезон. Вони знали, що я можу створювати, можу забивати, і мені просто треба продовжувати показувати результат, тому що якщо хочеш бути на найвищому рівні, треба продовжувати його показувати.

Такий рахунок ніколи не можна передбачити. Атлетік – дуже сильна команда, а на стадіоні неймовірна атмосфера. Я знав, що фанати Атлетіка дуже захоплені клубом і рештою, але я ніколи не думав, що все буде настільки. Це було дуже добре, але мені подобається ця атмосфера, мені подобається грати на таких стадіонах, це дуже добре.

Результат для нас неймовірний. Нам слід трохи більше тиснути у другому таймі, бути трохи швидше з м'ячем, щоб йти вперед, але ми контролювали гру, і це добре.

Перемога у матчі-відповіді? Це наша ціль. Ми хочемо, щоб наші вболівальники двічі з'їздили до Більбао", — наводить слова Фернандеша прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.