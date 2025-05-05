Англія

Португалець не може домовитися з парижанами.

Стратегічний радник президента ПСЖ Луїш Кампуш влітку може залишити французький клуб та обійняти менеджерську посаду в англійському Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, переговори між Кампушем та керівництвом ПСЖ щодо продовження контракту, який спливає найближчого літа, проходять дуже важко. Наразі сторони взагалі призупинили переговорний процес.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед хоче скористатися невизначеністю 60-річного функціонера в своєму майбутньому. Керівництво МЮ вже веде інтенсивні переговори з португальцем щодо потенційної співпраці.

Нагадаємо, що Луїш Кампуш працює в ПСЖ з літа 2022 року. До цього він обіймав аналогічну посаду в іспанській Сельті, турецькому Галатасараю та французькому Монако.