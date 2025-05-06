Футболіст переміг у голосуванні своїх партнерів по команді.
Мойзес Кайседо, ФК Челсі
06 травня 2025, 09:53
Півзахисника Мойзеса Кайседо визнали найкращим гравцем Челсі в нинішньому сезоні. Про це повідомляє прес-служба "синіх".
23-річного еквадорця було обрано у голосуванні серед своїх партнерів по команді.
Нинішнього сезону Кайседо провів 41 матч, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.
Після 35 турів Челсі набрав 63 очки і посідає п'яте місце в АПЛ. Також "сині" у четвер, 8 травня, проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Юргордена.
Раніше повідомлялося, що Челсі готується запропонувати новий контракт Кайседо.