Англія

Футболіст переміг у голосуванні своїх партнерів по команді.

Півзахисника Мойзеса Кайседо визнали найкращим гравцем Челсі в нинішньому сезоні. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

23-річного еквадорця було обрано у голосуванні серед своїх партнерів по команді.

Нинішнього сезону Кайседо провів 41 матч, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.

Після 35 турів Челсі набрав 63 очки і посідає п'яте місце в АПЛ. Також "сині" у четвер, 8 травня, проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Юргордена.

Раніше повідомлялося, що Челсі готується запропонувати новий контракт Кайседо.