Німеччина

Француз близький до повернення в Німеччину.

Форвард Челсі Крістофер Нкунку, який приєднався до лондонського клубу влітку 2023 року, продовжує бажати залишити команду влітку цього року.

Нагадаємо, що в січні мюнхенська Баварія вже вела переговори про можливий трансфер французького нападника, але висока ціна, яку Челсі вимагав за гравця, стала перешкодою для завершення угоди. Нкунку, який перейшов до лондонців з Лейпцига за 60 мільйонів євро, залишався однією з головних трансферних цілей для Баварії в зимове трансферне вікно.

27-річний нападник, який підписав контракт з Челсі до червня 2029 року, в нинішньому сезоні провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши п'ять результативних передач. Однак більшість своєї ігрової практики Нкунку отримав у Лізі конференцій, а в АПЛ він здебільшого виходив на заміну, особливо після повернення з травми нападника Николаса Джексона.

Наразі Челсі займає п’яте місце в АПЛ та продовжує боротьбу за вихід у фінал Ліги конференцій, де 8 травня команда зіграє відповідь проти шведського Юргордена після перемоги в першій грі з рахунком 4:1.