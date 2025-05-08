Англія

Лондонський клуб вивчає можливість трансферу португальського вінгера влітку, попри нестабільний сезон гравця в Серії A.

Челсі розпочав неформальні контакти з представниками вінгера Мілану Рафаеля Леау, щоб оцінити шанси на його трансфер під час наступного літнього трансферного вікна, повідомляє іспанське видання Fichajes.

Хоча виступи португальця у складі Мілана цього сезону подекуди викликали критику — зокрема через втрату концентрації у ключові моменти — його потенціал і технічний арсенал залишаються поза сумнівами. На "Сан-Сіро" вже починають ставити під сумнів стабільність Леау, особливо у вирішальних матчах, що може пришвидшити його вихід із клубу.

Гравець поки не давав публічних натяків на бажання змінити команду, однак ситуація в Мілані, зокрема нещодавня зміна спортивного директора, створює сприятливі умови для інтересу з боку європейських грандів. У Лондоні ж вважають Леау потенційним лідером нового амбітного проєкту Челсі.

На рахунку 24-річного атакувального гравця — 12 голів і 13 результативних передач у 48 матчах цього сезону в усіх турнірах. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість складає близько 75 мільйонів євро.

Раніше зазначалось, що крім Леау, серед потенційних цілей "пенсіонерів" — Ліам Делап із Іпсвіча, Беньямін Шешко з Лейпцига, а також Юго Екітіке з Айнтрахта.