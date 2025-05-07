Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками перед грою у Лізі конференцій.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти шведського Юргордена.

"У нас немає нових травм – це добре для нас. Всі у формі, і Марк Гую навіть може бути включений до складу. Ми поки не впевнені — ми ухвалимо рішення щодо нього, але він стає ближчим до повернення на поле. Можливо, Марку краще провести ще кілька днів тренувань, але він дуже близький до того, щоб повернутися.

Завтра гра і це наша ціль. Звичайно, грати через 48 годин після завтрашнього матчу вдень у неділю — це не ідеальний варіант, і часу на відновлення не так багато. Це те, із чим доводиться стикатися, коли граєш у багатьох турнірах. Таке було минулого тижня, коли ми повернулися зі Швеції о п'ятій ранку і грали в неділю. Ми намагатимемося бути готовими до гри, а потім зосередимося на неділі.

Це єврокубок, у якому ми намагатимемося перемогти. Наступний крок – вийти у фінал, але спочатку ми маємо постаратися зробити свою роботу завтра. Якщо ви пам'ятаєте другу домашню гру проти Легії, ми почали з Джексоном та Палмером. Це була сильна команда.

Ми намагаємося в кожній грі виходити на поле з найкращим складом, тож і завтра ми почнемо з найкращим для нас", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Челсі — Юргорден пройде завтра, 8 травня, о 22:00 за Києвом. У першому матчі "сині" виграли з рахунком 4:1.