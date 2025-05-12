Англія

Італієць розчарований поразкою.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після програного матчу Ньюкаслу (0:2) в рамках 36-го туру АПЛ. Цитує італійського фахівця Sky Sports.

"Червона картка безумовно вплинула на підсумковий результат. На цьому стадіоні й так складно грати, а якщо в суперника ще й на одного футболіста більше, то грати стає набагато важче. Втім в другому таймі в нас було три хороших моменти. Проте грати вдесятьох — непросто.

Якщо говорити про червону картку, то думаю, якщо арбітр вирішив показати її, то це вилучення. Єдине — на деяких стадіонах шум фанатів визначає, був фол чи ні

З Ніко (Джексоном — прим.) я ще не розмовляв, зараз не час. Нам всім слід заспокоїтися. Ми з ним поговоримо, але згодом", — сказав Мареска.

Після 36 турів Челсі з 63 очками ділить п’яте місце з Астон Віллою.