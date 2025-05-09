Іспанія

Поведінка поза межами поля може підштовхнути мадридців до продажу ексгравця "синіх".

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер опинився у фокусі трансферного ринку: лондонський Челсі серйозно розглядає варіант із його поверненням на Стемфорд Брідж. Німецький центрбек, який виступав за "синіх" з 2017 по 2022 рік, може знову приєднатися до клубу, де провів один із найкращих періодів у своїй кар’єрі.

За інформацією джерел, керівництво Реала незадоволене поведінкою гравця поза межами футбольного поля. Хоча Рюдігер залишається важливою фігурою в обороні, подібні обставини можуть пришвидшити його трансфер. Мадридський клуб готовий вислухати пропозиції щодо німця, особливо якщо потенційна сума трансферу відповідатиме статусу досвідченого гравця.

Зі свого боку, Челсі перебуває в пошуках досвідченого лідера для зміцнення захисту на тлі нестабільної гри команди в останніх сезонах. Знайомство Рюдігера з клубом, вболівальниками та атмосферою англійської Прем’єр-ліги робить його ідеальним кандидатом для такого повернення.

Наразі сторони не робили офіційних заяв, але інтерес Челсі є предметом внутрішніх обговорень, а рішення Реала продавати гравця відкриває шлях до перемовин уже найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що Рюдігер переніс операцію та вибув до кінця сезону.