Англія

Команда Кріса Вайлдера зробила важливий крок на шляху до місця в АПЛ.

Шеффілд Юнайтед у півфінальному матчі-відповіді плей-оф Чемпіоншипу на своєму полі впевнено обіграв Бристоль Сіті з рахунком 3:0.

Перемогу команді Кріса Вайлдера принесли забиті м'ячі у виконанні Кіффера Мура, Густаво Хамера та Каллума О'Хери.

Таким чином, Шефілд впевнено вийшов у півфінал, забивши Бристолю шість сухих м'ячів за підсумками двох матчів.

У фіналі плей-оф за місце в АПЛ Шеффілд Юнайтед зіграє проти переможця пари Сандерленд – Ковентрі, які свій матч проведуть сьогодні, 13 травня. У першій грі "чорні коти" були сильнішими з рахунком 2:1.

Шеффілд Юнайтед – Бристоль Сіті 3:0 (Перший матч 3:0)

Голи: Мур, 41, Хамер, 52, О’Хер, 83.