11 травня на стадіоні Енфілд відбулося урочисте вшанування чемпіонів Англії — Ліверпуль отримав чемпіонський коридор від своїх суперників Арсеналу перед початком 36-го туру англійської Прем'єр-ліги. Це стало традицією, яку команда-суперник влаштовує для чемпіонів ліги в знак поваги за здобутий титул.

Перед матчем футболісти "канонірів" вишикувалися в коридор і аплодували своїм опонентам, привітавши їх з достроковим завоюванням титулу чемпіонів АПЛ сезону-2024/2025.

A guard of honour for the @premierleague champions 👏 pic.twitter.com/eW69YpJqcl