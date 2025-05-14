Англія

Французький клуб може отримати близько 8-10 млн євро.

Воротар Анже Ях'я Фофана може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного француза з івуарійським корінням зацікавлений Ньюкасл, який кілька тижнів тому зробив запит про можливий трансфер голкіпера.

Наголошується, що на воротаря претендують ще кілька команд, зокрема Саутгемптон, який вилетів до Чемпіоншипу, а також Торіно із Серії А.

Якщо Ньюкасл або інші клуби розпочнуть переговори щодо гравця, то передбачається, що Анже зможе виручити за трансфер близько 8-10 мільйонів євро.

Цього сезону Фофана провів 33 матчі, з яких сім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.